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Citi'den paladyum fiyatı tahmini

Citi Research, arz kesintileri beklentisiyle paladyum fiyat tahminlerini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 16:06

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 16:06

Citi Research, 0-3 aylık paladyum fiyat tahminini, arz kesintilerinin yakın olduğu beklentisiyle 950 dolar/ons seviyesindenr 1.200 dolar/ons'a yükseltti.

Citi, paladyumdaki bir sıçramanın spesifik satışlar ve üreticilerin riskten korunması için taktiksel bir fırsat sunacağını söyledi.

Paladyum piyasasını uzun vadeli yapısal bir düşüş trendi içinde görmeye devam ettiklerini ifaoe eden Citi, 2. çeyrek ortalama paladyum fiyatını 980 $/oz'dan 1.100 $/oz'a yükseltti ve 2024 ortalama fiyat tahminini 965 dolardan 995 $/oz seviyesine çıkardı

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