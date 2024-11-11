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Euro/dolar paritesinde 6,5 ay sonra ilk

Tüm dünyanın ve küresel piyasaların yakından takip ettiği 5 Kasım’da gerçekleştirilen ABD başkanlık yarışı Trump’ın zaferiyle sonuçlandı. Seçimlerin sonuçları para piyasalarına yansımaya başladı. ABD gümrük tarifeleri konusundaki endişeler ve Almanya’daki siyasi belirsizlik euroyu doların karşısında 6,5 ayın en düşük seviyesine indirdi.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2024 16:16

Son Güncelleme Tarihi 11 Kasım 2024 16:25

ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması Euro bölgesi ekonomisine zarar verecek olası ABD gümrük tarifelerine yönelik endişeleri artırdı. Yaşanan gelişmeler sonrası euro dolar karşısında düşüşe geçti.

EN SON 1 MAYIS'TA GÖRÜLDÜ

Almanya'daki siyasi belirsizlikle beraber euro ABD doları karşısında son 6,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. EURUSD paritesi 1,06536 seviyesine kadar düştü. Bu seviye en son 1 Mayıs tarihinde görülmüştü.

EURO ÜZERİNDE BASKI VAR

Analistler, ABD basınında seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ticaret politikasını yürütmesi için ticaret konusunda şahin olarak görülen Robert Lighthizer'ı seçeceği yönündeki haberlere dikkat çekiyorlar. Uzmanlara göre, çıkan haberler euro üzerinde baskıyı artırıyor.

FED'İN YENİDEN AYARLANMASI ZAMAN ALACAK

Para piyasalarını ve doların genel görünümünü değerlendiren ING stratejisti Chris Turner, "Dolar ayıları için şu anki tez, tarifelerin yürürlüğe girmesinin ve Fed'in daha az kısıtlayıcı para politikasına yeniden ayarlanmasının biraz zaman alacağı yönünde.

Biz aynı fikirde değiliz ve bu temiz seçim sonucunun ABD tüketici ve iş dünyası duyarlılığını artırırken aynı zamanda dünyanın başka yerlerindeki iş dünyası duyarlılığına da ağırlık verebileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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