CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Filipinler Merkez Bankası’ndan 100 dolar petrol uyarısı

Filipinler Merkez Bankası’ndan 100 dolar petrol uyarısı

Filipinler Merkez Bankası (BSP) Başkanı Eli Remolona Jr., petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yükselmesinin para politikasında yeniden sıkılaşmayı gündeme getirebileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 10:09

Şubat ayında politika faizini düşüren Filipinler Merkez Bankası (BSP), yükselen petrol fiyatları ve güçlenen doların oluşturduğu yeni risklerle karşı karşıya bulunuyor. Remolona, Orta Doğu'da başlayan çatışmaların ardından petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 arttığını ve bu yükselişin şu aşamada yönetilebilir olduğunu belirtti. Ancak fiyatlarda yüzde 50'ye varan bir artış yaşanmasının daha güçlü politika adımlarını gerekli kılabileceğini ifade etti.

Remolona, petrol fiyatının varil başına 100 dolar seviyesine ulaşması halinde enflasyonun BSP'nin yüzde 4'lük üst tolerans sınırını aşabileceğini söyledi. Bunun diğer emtia fiyatlarında da yukarı yönlü baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

ENFLASYON HIZLANDI

Filipinler'de enflasyon şubat ayında yüzde 2,4'e yükselerek son bir yıldan uzun sürenin en hızlı artışını kaydetti. Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi halinde fiyat baskılarının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Remolona, ekonomik büyümeyi desteklemek için merkez bankasının manevra alanının sınırlı olduğunu da belirtti. Ülke ekonomisi geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3 büyüyerek Filipinler'in yüzde 5,5-6 seviyesindeki potansiyel büyüme oranının altında kaldı.

İTHALATA BAĞIMLILIK RİSKLERİ ARTIRIYOR

Filipinler'in yakıt ve gıda ithalatına büyük ölçüde bağımlı olması, küresel fiyat dalgalanmalarını ekonomi açısından daha kritik hale getiriyor. Ekonomistler, çatışmaların tetiklediği enflasyon ve büyüme risklerinin ülkeyi daha kırılgan hale getirebileceğini belirtiyor.

BSP'nin enflasyonu yüzde 2-4 aralığında tutmayı hedeflediğini hatırlatan Remolona, bankanın şu ana kadar politika faizini toplam 225 baz puan düşürdüğünü ve Ağustos 2024 Para Politikası Gevşeme Döngüsü ile başlayan gevşeme sürecinin sonuna yaklaşıldığına işaret etti.

Tüm risklere rağmen Remolona, Filipinler bankacılık sistemine güven duyduğunu vurgulayarak finansal sistemin güçlü likiditeye ve yeterli sermaye tamponlarına sahip olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
İngiltere’de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi 14 aydır düşüyor 05 Mart 2026 14:30
İran açıkladı: Basra Körfezi’nde ABD petrol tankeri vuruldu İran açıkladı: Basra Körfezi'nde ABD petrol tankeri vuruldu 05 Mart 2026 14:26
JPMorgan’dan alüminyum için ’risk’ uyarısı JPMorgan'dan alüminyum için 'risk' uyarısı 05 Mart 2026 14:09
Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor Güvenli liman talebi İsviçre Frangını destekliyor 05 Mart 2026 14:01
J.P. Morgan körfez için büyüme beklentisi düşürdü J.P. Morgan körfez için büyüme beklentisi düşürdü 05 Mart 2026 14:00
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ocak ayında düştü Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ocak ayında düştü 05 Mart 2026 13:51
Çin savunma harcamalarını yüzde 7 artıracak Çin savunma harcamalarını yüzde 7 artıracak 05 Mart 2026 13:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 05 Mart 2026 13:14
Rusya’nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri şubatta arttı 05 Mart 2026 13:08
Moskova Borsası’nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! Moskova Borsası'nda altın işlem hacmi 5 kat arttı! 05 Mart 2026 13:02
İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı İsviçre’de işsizlik oranı şubatta arttı 05 Mart 2026 12:39
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 05 Mart 2026 11:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.137,6100 Değişim 77,19 Son veri saati:
Düşük 13071,54 Yüksek 13148,73
Açılış
44,0834 Değişim 0,1002 Son veri saati:
Düşük 43,9766 Yüksek 44,0768
Açılış
51,2329 Değişim 0,1223 Son veri saati:
Düşük 51,1389 Yüksek 51,2612
Açılış
7.243,9120 Değişim 114,918 Son veri saati:
Düşük 7175,158 Yüksek 7290,076
Açılış
119,2970 Değişim 4,0840 Son veri saati:
Düşük 115,8982 Yüksek 119,9822
Açılış
BİST En Aktif Hisseler