Filipinler Merkez Bankası’ndan 100 dolar petrol uyarısı

Şubat ayında politika faizini düşüren Filipinler Merkez Bankası (BSP), yükselen petrol fiyatları ve güçlenen doların oluşturduğu yeni risklerle karşı karşıya bulunuyor. Remolona, Orta Doğu'da başlayan çatışmaların ardından petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 arttığını ve bu yükselişin şu aşamada yönetilebilir olduğunu belirtti. Ancak fiyatlarda yüzde 50'ye varan bir artış yaşanmasının daha güçlü politika adımlarını gerekli kılabileceğini ifade etti.

Remolona, petrol fiyatının varil başına 100 dolar seviyesine ulaşması halinde enflasyonun BSP'nin yüzde 4'lük üst tolerans sınırını aşabileceğini söyledi. Bunun diğer emtia fiyatlarında da yukarı yönlü baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

ENFLASYON HIZLANDI

Filipinler'de enflasyon şubat ayında yüzde 2,4'e yükselerek son bir yıldan uzun sürenin en hızlı artışını kaydetti. Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi halinde fiyat baskılarının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

Remolona, ekonomik büyümeyi desteklemek için merkez bankasının manevra alanının sınırlı olduğunu da belirtti. Ülke ekonomisi geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3 büyüyerek Filipinler'in yüzde 5,5-6 seviyesindeki potansiyel büyüme oranının altında kaldı.

İTHALATA BAĞIMLILIK RİSKLERİ ARTIRIYOR

Filipinler'in yakıt ve gıda ithalatına büyük ölçüde bağımlı olması, küresel fiyat dalgalanmalarını ekonomi açısından daha kritik hale getiriyor. Ekonomistler, çatışmaların tetiklediği enflasyon ve büyüme risklerinin ülkeyi daha kırılgan hale getirebileceğini belirtiyor.

BSP'nin enflasyonu yüzde 2-4 aralığında tutmayı hedeflediğini hatırlatan Remolona, bankanın şu ana kadar politika faizini toplam 225 baz puan düşürdüğünü ve Ağustos 2024 Para Politikası Gevşeme Döngüsü ile başlayan gevşeme sürecinin sonuna yaklaşıldığına işaret etti.

Tüm risklere rağmen Remolona, Filipinler bankacılık sistemine güven duyduğunu vurgulayarak finansal sistemin güçlü likiditeye ve yeterli sermaye tamponlarına sahip olduğunu ifade etti.