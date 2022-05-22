Finlandiya, gaz arzının dengede olduğunu belirterek Balticconnector üzerinden, Estonya gaz ağından ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Diğer yandan Gasgrid, kesintiye önlem olarak Exemplar adlı LNG terminal gemisi kiraladı.



Gasgrid Finland açıklamasında "Imatra giriş noktasından gaz arzı 21 Mayıs 2022 tarihinde durdurulmuştur. Finlandiya gaz piyasasının ihtiyaç duyduğu gaz miktarı, piyasa taraflarının aday göstermeleri doğrultusunda Balticconnector giriş noktası üzerinden Finlandiya gaz sistemine ithal edilmektedir" denildi.



DOĞAL GAZ, YILLIK ENERJİ TÜKETİMNİN YÜZDE 5'İNİ OLUŞTURUYOR



Balticconnector, Finlandiya'yı Estonya gaz ağına bağlayarak ihtiyaç duyulan gazı ithal etmesini sağlayacak. Finlandiya'da kullanılan doğal gazın çoğunluğu Rusya'dan ithal ediliyordu ve diğer yandan doğal gaz, yıllık enerji tüketiminin yalnızca yüzde 5'ini oluşturuyor. Rusya 'Ruble' ile yeni ödeme koşullarına uymayı reddetmelerinin ardından geçen ay Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgazını kesmişti.



YÜZER TERMİNAL KİRALANDI



Gasgrid, kesintiye önlem olarak Exemplar adlı LNG terminal gemisi kiraladı. Yapılan açıklamada "Exemplar, Finlandiya'nın arz güvenliğini sağlarken aynı zamanda Baltık Denizi bölgesinin ihtiyaçlarına daha geniş bir şekilde hizmet edecek" ifadeleri kullanıldı. 10 yıllığına kiralanan yüzer LNG terminal gemisi Finlandiya ve Estonya'nın Rus boru hattı gazına olan bağımlılıklarından kurtulmalarını sağlayacağı vurgulandı. Kiralanan geminin depolama ve tedarik kapasitesi hem Finlandiya hem de Estonya'nın gaz ihtiyaçları için yeterli olduğu ve gemiye ayda 2-3 kez LNG yüklendiği belirtildi.