Gazprom, Letonya`ya doğal gaz akışını kesti

Avrupa ile Rusya arasındaki gaz savaşında Gazprom'dan tansiyonu yükseltecek yeni bir adım geldi.

Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya'ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya'ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Gazprom'un söz konusu kararı Letonya Enerji Bakanı Latvijas Gaze'nin Rusya'dan gaz alımlarını ruble yerine euro ile yaptıklarını ifade etmesinden bir gün sonra geldi.