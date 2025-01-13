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Goldman Sachs USD/Asya döviz tahminlerini yeniledi

Goldman Sachs araştırma ekibi USD/Asya döviz tahminlerini yeniledi.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2025 09:14

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2025 09:14

Goldman Sachs araştırma ekibi yayınladığı bir notta, doların Asya para birimleri karşısındaki genel yükseliş görünümünü koruduğunu ve bunun kısmen doların bu yılki görünümünün daha da güçlenmesinden destek aldığını belirtti.

Goldman Sachs, Aralık ayındaki döviz hareketlerini ve Cuma günkü güçlü tarım dışı istihdam raporunun ardından ekonomistlerinin Fed faiz indirimi tahmin revizyonunu dikkate alarak USD/Asya döviz tahminlerini yeniledi.

Goldman, USD/JPY tahminlerini önümüzdeki üç ay için 155'ten 160'a, önümüzdeki altı ay için 157'den 161'e ve önümüzdeki 12 ay için 159'dan 162'ye yükseltti.

Goldman Sachs ayrıca USD/SGD gibi diğer bazı dolar/Asya döviz tahminlerini de önümüzdeki üç ay için 1,3600'den 1,3900'e, önümüzdeki altı ay için 1,3800'den 1,4000'e ve önümüzdeki 12 ay için 1,3800'den 1,4100'e yükseltti.

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