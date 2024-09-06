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JPMorgan'dan OPEC öngörüsü

JPMorgan OPEC+'nın üretimini bir yıl daha sabit tutmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 06 Eylül 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 06 Eylül 2024 09:10

JPMorgan, OPEC+'nın mevcut üretim seviyelerini en az bir yıl daha korumasını beklediğini ve bunun da 2025 yılında Brent ham petrolü için ortalama 75 dolarlık bir fiyata yol açacağını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ olarak adlandırılan müttefikleri, Ekim ve Kasım ayları için planlanan petrol üretim artışını ertelemeyi kabul ettiklerini ve gerekirse artışları daha da duraklatabileceklerini veya tersine çevirebileceklerini söyledi.

JPMorgan, üretim kesintilerini aşamalı olarak kaldırma fırsatının artık kapandığını ve fiyatların 2025'in sonuna kadar 60 doların altına düşeceğini söyledi.

Banka, "60 dolar ne üreticiler ne de tüketiciler için iyi bir fiyat değil ve OPEC'in piyasa yönetimine bağlı kalması durumunda günde 1 milyon varil (mbd) daha fazla kesinti yapması gerekecek" dedi.

JPMorgan, piyasanın şu anda OPEC+'yı 2025'te beklenen talebin önemli ölçüde azalması nedeniyle gereksiz arz sunmaktan caydıracak bir fiyat noktası aradığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki son düşüşü yansıtan banka, petrol fiyatları için 2024 dördüncü çeyrek tahminini varil başına 85 dolardan 80 dolara indirdi.

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