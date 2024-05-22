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Küresel ham çelik üretimi nisanda geriledi

Küresel ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşerek 155,7 milyon ton oldu.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2024 13:26

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2024 13:26

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5 gerileyerek 155,7 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi yüzde 7,2 azalışla 85,9 milyon tona geriledi.

Japonya'nın üretimi yüzde 2,5 düşerek 7,1 milyon tona, ABD'nin üretimi yüzde 2,8 azalışla 6,7 milyon tona, Güney Kore'nin üretimi de yüzde 10,4 düşüşle 5,1 milyon tona indi.

Almanya'nın üretiminin ise yüzde 6,4 artışla 3,4 milyon tona yükseldiği tahmin edildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 2,8 milyon tona ulaştı.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 5,7 düşerek 6,4 milyon tona, İran'da ise yüzde 12,7 azalışla 2,7 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Nisan 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,9 azalarak 625,4 milyon tona geriledi.

Yılın ocak-nisan döneminde Türkiye'nin ham çelik üretiminin yüzde 12,3 artarak 22,1 milyon tona ulaşması dikkati çekti.

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