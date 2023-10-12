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Küresel petrol arzı günlük 270 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin, eylülde bir önceki aya göre günlük 270 bin varil artarak 101 milyon 570 bin varile ulaştığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 11:48

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 11:48

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, eylülde bir önceki aya göre günlük 240 bin artarak 28 milyon 210 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 580 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük yaklaşık 33 milyon 790 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre günlük 20 bin varil artarak günlük yaklaşık 67 milyon 790 bin varil oldu.

Buna göre, küresel petrol üretimi eylülde günlük 270 bin varil artarak 101 milyon 570 bin varile ulaştı.

Söz konusu artışta, Nijerya ve Kazakistan'ın üretimindeki yükseliş etkili oldu. Eylülde günlük üretim, bir önceki aya göre Nijerya'da 170 bin varil, Kazakistan'da ise 130 bin varil arttı.

İsrail-Filistin çatışması, Orta Doğu petrolüne yönelik riskleri artırsa da arz üzerinde herhangi bir etki yaşanmadığına vurgu yapılan rapora göre, öngörülemeyen aksaklıklar haricinde küresel petrol üretimi, yılın son çeyreğinde günlük ortalama 101 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşecek.

KÜRESEL PETROL TALEBİNDEKİ BÜYÜME 2024'TE YAVAŞLAYACAK

IEA'ya göre, yılın son çeyreğinde güçlü büyüme seyrini sürdürmesi beklenen küresel petrol talebi, bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 99 milyon 900 bin varile ulaşacak.

Söz konusu artışın, yüzde 97'sini OECD dışı ülkeler oluştururken, ülke bazında Çin'in tek başına, talebin yüzde 77'sini karşılayacağı tahmin ediliyor.

Talepteki büyümenin, gelecek yıl ise verimlilik artışı ve kötüleşen ekonomik ortamın petrol kullanımını olumsuz etkilemesiyle yavaşlaması bekleniyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl yaklaşık 900 bin varil daha artarak 102 milyon 700 bin varile ulaşması öngörülüyor.

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