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Libya en büyük petrol sahasından petrol üretimini ve ihracatını yeniden başlatacak

Libya, yaklaşık üç haftadır kapalı olan en büyük petrol sahasından petrol üretimini ve ihracatını yeniden başlatacak.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 08:47

Libya National Oil Corp. yaptığı açıklamada, daha önce günde yaklaşık 270.000 varil pompalayan Sharara'daki üretimin yeniden başlayacağını ve mücbir sebep halinin kaldırılacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Ramadan Boujannah Al-Ahrar TV'sine yaptığı açıklamada, yeniden başlatmanın Trablus'taki hükümetin protestocuların taleplerinin çoğunu yerine getirmeyi kabul etmesinin ardından geldiğini söyledi.

Sharara'nın kapanması Libya'nın petrol üretimini aylardır ilk kez günlük 1 milyon varilin altına düşürdü.

NOC, İspanyol Repsol SA, Fransız TotalEnergies SE, Avusturyalı OMV AG ve Norveçli Equinor ASA'nın ortak girişimiyle işletilen Sharara'daki operasyonlar, istihdam, daha iyi hizmetler ve yeni bir rafineri de dahil olmak üzere sosyal ve ekonomik reformlar talep eden protestocular tarafından durdurulmuştu.

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