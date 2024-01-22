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Libya'nın üretime yeniden başlaması Brent petrol fiyatını düşürdü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,28 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 10:21

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 10:21

Cuma günü 79,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 78,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretimin yeniden başlaması etkili oldu.

Ülkenin en büyük petrol sahalarından olan Şerare, protestocuların baskını sonrası 3 Ocak'ta kapatılmıştı. Göstericiler, petrol sahasının kapatılmasının ardından yayınladıkları görüntüde, güneydeki rafinerinin kurulması kararının devreye sokulması, bozuk yolların bakımı, petrol şirketlerine güneylilerin atanması ve bölgedeki akaryakıt sıkıntısının giderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah, dün Özgür Libya televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestocuların taleplerinin yerine getirilmesinin ardından Şerare Petrol Sahası'nın yeniden açıldığını doğruladı. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası, ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Bu yıl dünyada petrol arz fazlası oluşabileceği beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artışla 103 milyon 500 bin varile, küresel petrol talebinin ise günlük 103 milyon varile ulaşacağı öngörüsünü açıkladı. Küresel talebin ötesinde üretim olması durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edeceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de soğuk hava nedeniyle petrol üretiminin düşeceği ve ülkedeki büyük rafineri operasyonlarının olumsuz etkilenebileceği endişesi devam ediyor. ABD'nin en büyük petrol üreten eyaleti Kuzey Dakota'da hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle petrol üretiminde yarı yarıya azalma yaşandı. Bölgede üretimin normal seviyelere dönmesinin birkaç hafta sürebileceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,03 ile 79,24 dolar aralığının direnç, 77,95 ile 77,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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