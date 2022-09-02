TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 26 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 665 milyon dolar azalışla 70 milyar 823 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ağustos'ta 71 milyar 488 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 62 milyon dolar artarak 40 milyar 762 milyon dolardan 40 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 26 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 603 milyon dolar azalışla 112 milyar 250 milyon dolardan 111 milyar 647 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):