Morgan Stanley BRENT tahminini yine düşürdü

Morgan Stanley, arz fazlası devam ederken talep zorluklarının artması nedeniyle Brent petrol fiyat tahminlerini birkaç hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Martijn Rats'ın da aralarında bulunduğu analistlerin notuna göre, Brent petrol fiyatları dördüncü çeyrekte varil başına ortalama 75 dolar olacak. Morgan Stanley analistleri, daha önce Ekim ve Aralık ayları arasında Brent petrol tahminlerini 85 dolardan 80 dolara düşürmüştü. Önümüzdeki yılın büyük bölümüne ilişkin tahminler de bir miktar aşağı çekildi.

Zayıf Çin talebine ilişkin süregelen endişeler, ABD ekonomisinin yavaşlayabileceğine dair sinyallerle birlikte gelirken Brent kısa süre önce 2021 sonundan bu yana en düşük kapanışa geriledi. Fiyatlamalar üzerinde, OPEC+'nın üretim kısıtlamalarını gevşetme planını ertelemek zorunda kalması da önemli rol oynadı.

Morgan Stanley analistleri 9 Eylül tarihli raporda "Petrol fiyatlarının son dönemdeki seyri, talebin önemli ölçüde zayıfladığı diğer dönemlerle benzerlik gösteriyor. Zaman farkları - vadeli işlem eğrisi boyunca fiyat karşılaştırmaları - "resesyon benzeri stok birikimlerinin" yaklaştığına işaret ediyor" değerlendirmelerini yaptı.

Morgan Stanley'nin son tahmini büyük kurumların petrolde olumsuz raporları arasında yerini almış oldu. Goldman Sachs Group Inc. geçen ay görüşünü değiştirirken, yakın zamanda Citigroup Inc. piyasanın aşırı arzlı göründüğünü ve OPEC+ daha derin bir kesintiye gitmezse fiyatların 2025 yılında varil başına ortalama 60 dolar olabileceğini söylemişti.