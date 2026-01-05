OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak

OPEC+, küresel ekonomik istikrarı desteklemek amacıyla 2026'nın ilk çeyreğinde petrol üretimini sabit tutma kararını teyit etti.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan sekiz ana üretici, piyasa istikrarına olan bağlılıklarını yineledi.

4 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, Kasım 2025'te alınan ve Şubat–Mart 2026'da planlanan üretim artışlarını askıya alma kararının devam ettirilmesi benimsendi. Kararın gerekçesi olarak mevsimsel talep koşulları gösterildi.

Ortak açıklamada, küresel petrol stoklarının halen görece düşük seviyelerde olması, piyasa dengesinin sürdüğüne işaret olarak yorumlandı. 2025'te petrol fiyatları, arzın talebi aşması ve fazlalık endişeleriyle yüzde 18'den fazla gerileyerek pandemi sonrası en sert yıllık düşüşünü kaydetmişti.

Grup, günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesintilerin piyasa koşullarına göre kademeli olarak kaldırılabileceğini belirtti. Aynı zamanda Ocak 2024'ten bu yana oluşan fazla üretimin tamamen telafi edileceğini ve bu sürecin Ortak Bakanlar İzleme Komitesi tarafından takip edileceğini duyurdu.

Jeopolitik gerilimlere karşın, bu durumun kısa vadeli üretim politikalarını etkilemediği vurgulandı. OPEC+ ülkeleri, piyasayı izlemek için aylık toplantılarını sürdürecek. Bir sonraki toplantı 1 Şubat 2026'da yapılacak.