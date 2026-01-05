CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak

OPEC+ petrol üretimini sabit tutacak

OPEC+, küresel ekonomik istikrarı desteklemek amacıyla 2026'nın ilk çeyreğinde petrol üretimini sabit tutma kararını yineledi. Grup, artan jeopolitik tansiyona rağmen kısa vadeli üretim planlarında herhangi bir değişikliğe gitmediğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2026 09:27

OPEC+, küresel ekonomik istikrarı desteklemek amacıyla 2026'nın ilk çeyreğinde petrol üretimini sabit tutma kararını teyit etti.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan sekiz ana üretici, piyasa istikrarına olan bağlılıklarını yineledi.

4 Ocak'ta çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, Kasım 2025'te alınan ve Şubat–Mart 2026'da planlanan üretim artışlarını askıya alma kararının devam ettirilmesi benimsendi. Kararın gerekçesi olarak mevsimsel talep koşulları gösterildi.

Ortak açıklamada, küresel petrol stoklarının halen görece düşük seviyelerde olması, piyasa dengesinin sürdüğüne işaret olarak yorumlandı. 2025'te petrol fiyatları, arzın talebi aşması ve fazlalık endişeleriyle yüzde 18'den fazla gerileyerek pandemi sonrası en sert yıllık düşüşünü kaydetmişti.

Grup, günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesintilerin piyasa koşullarına göre kademeli olarak kaldırılabileceğini belirtti. Aynı zamanda Ocak 2024'ten bu yana oluşan fazla üretimin tamamen telafi edileceğini ve bu sürecin Ortak Bakanlar İzleme Komitesi tarafından takip edileceğini duyurdu.

Jeopolitik gerilimlere karşın, bu durumun kısa vadeli üretim politikalarını etkilemediği vurgulandı. OPEC+ ülkeleri, piyasayı izlemek için aylık toplantılarını sürdürecek. Bir sonraki toplantı 1 Şubat 2026'da yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Çin’de elektrikli araç üreticileri 2025’i rekor teslimatlarla kapattı Çin'de elektrikli araç üreticileri 2025'i rekor teslimatlarla kapattı 02 Ocak 2026 08:40
ABD borsaları 2025’i güçlü kapattı ABD borsaları 2025’i güçlü kapattı 01 Ocak 2026 11:23
ABD’den Venezuela’ya petrol yaptırımı: Şirketler ve tankerler hedefte! ABD'den Venezuela'ya petrol yaptırımı: Şirketler ve tankerler hedefte! 01 Ocak 2026 08:58
Belçika Başbakanı’ndan ekonomik uyarı: Önümüzdeki 10 yıl zor geçecek Belçika Başbakanı'ndan ekonomik uyarı: Önümüzdeki 10 yıl zor geçecek 31 Aralık 2025 16:48
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 31 Aralık 2025 16:45
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 31 Aralık 2025 16:42
Çinli otomobil üreticileri, AB tarifelerine rağmen Avrupa’da rekor pay elde etti Çinli otomobil üreticileri, AB tarifelerine rağmen Avrupa'da rekor pay elde etti 31 Aralık 2025 15:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 31 Aralık 2025 13:32
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 31 Aralık 2025 12:04
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 31 Aralık 2025 10:25
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 31 Aralık 2025 10:09
Kakao talebi zayıfladı, fiyatlar geriledi Kakao talebi zayıfladı, fiyatlar geriledi 31 Aralık 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.498,3800 Değişim 201,86 Son veri saati:
Düşük 11296,52 Yüksek 11498,38
Açılış
43,062 Değişim 0,0350 Son veri saati:
Düşük 43,0144 Yüksek 43,0494
Açılış
50,3683 Değişim 0,3342 Son veri saati:
Düşük 50,2061 Yüksek 50,5403
Açılış
6.116,4420 Değişim 126,279 Son veri saati:
Düşük 5992,439 Yüksek 6118,718
Açılış
104,5044 Değişim 5,1433 Son veri saati:
Düşük 100,6012 Yüksek 105,7445
Açılış
BİST En Aktif Hisseler