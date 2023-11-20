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OPEC+ üretim kısıntısını tartışacak

OPEC+'nın bu ayın sonlarında yapacağı toplantıda petrol arzında ek kesintiye gitmeyi tartışacağı iddia ediliyor.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2023 08:51

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2023 08:51

Brent ham petrolünün Eylül ayındaki 98 dolar civarındaki 2023 zirvesinden varil başına 79 dolar civarına gerilemesinin, arz kısıntısının derinleştirilmesini tartışmaya açacağı öngörülüyor.

Adını vermek istemeyen bir OPEC+ kaynağı, mevcut kesintilerin yeterli olmayabileceğini ve grubun toplandığında daha fazlasının uygulanıp uygulanamayacağını analiz edeceğini söyledi.

"Genel olarak temeller sağlam kalmaya devam ederken, bir sonraki toplantı öncesinde piyasa oynaklığının arttığını görmek hoş değil" ifadelerini kullanan kaynak, "Bakanlar muhtemelen istikrarlı bir eğilim sağlamak için daha fazla ne yapılması gerektiği konusunda bazı düşüncelerini ifade edecekler" dedi.

OPEC+'nın petrol ve enerji bakanları 26 Kasım'da toplanacak.

Petrol fiyatları bu sabah Asya seansında karışık seyrederken, OPEC+ grubunun bu ayın sonundaki toplantısına odaklanıldı.

ING emtia stratejistleri yayınladıkları araştırma notunda, Suudi Arabistan ve Rusya'nın ek gönüllü üretim azaltımlarını muhtemelen 2024'ün başlarına erteleyeceğini öngördüler. Ancak, daha geniş grubun daha fazla kesinti yapıp yapmayacağının daha az net olduğunu vurguladılar.

Stratejistlere göre, Suudi Arabistan ve Rusya'nın gönüllü kesintilerini uzatmasıyla birlikte daha derin bir grup kesintisi, 2024'te ilk çeyrekte beklenen arz fazlasının ortadan kalkmasını sağlamak için fazlasıyla yeterli olacak.

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