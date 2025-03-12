CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz OPEC'in ham petrol üretimi günlük 154 bin varil arttı

OPEC'in ham petrol üretimi günlük 154 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, şubatta bir önceki aya göre günlük 154 bin varil artarak 26 milyon 860 bin varile yükseldi.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2025 16:14

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2025 16:14

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi geçen ay Gabon ve Kongo dışında tüm üye ülkelerde artış gösterdi.

Şubatta ham petrol arzındaki en büyük artış İran ve Nijerya'da kaydedildi. Üretim, İran'da günlük 34 bin varil artışla 3 milyon 308 bin varile, Nijerya'da ise günlük 34 bin varil artışla 1 milyon 560 bin varile yükseldi.

Aynı dönemde günlük üretim, Gabon'da 6 bin varil azalarak 226 bin varile, Kongo'da ise 1000 varil azalarak 257 bin varile geriledi.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 154 bin varil artarak 26 milyon 860 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 363 bin varil artışla 41 milyon 11 bin varile ulaştı.

OPEC, KÜRESEL PETROL TALEBİ TAHMİNİNİ SABİT TUTTU

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahmininde değişikliğe gitmedi.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak yaklaşık 105 milyon 200 bin varil olması bekleniyor.

Talebin, geçen yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük yaklaşık 1 milyon 340 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 110 bin varil artacağı öngörülüyor.

Bu yıl talebin günlük 59 milyon 310 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 880 bin varilini ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs ABD için büyüme tahminlerini düşürdü Goldman Sachs ABD için büyüme tahminlerini düşürdü 11 Mart 2025 08:43
Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı 08 Mart 2025 11:16
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı 08 Mart 2025 11:03
Rusya’nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı Rusya'nın uluslararası rezervleri 632 milyar doları aştı 07 Mart 2025 16:36
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ piyasalarda dengesizlik halinde petrol üretimini kısabilir Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: OPEC+ piyasalarda dengesizlik halinde petrol üretimini kısabilir 07 Mart 2025 14:52
FAO: Küresel gıda fiyatları şubatta artış gösterdi FAO: Küresel gıda fiyatları şubatta artış gösterdi 07 Mart 2025 14:37
Avro Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde ılımlı büyüdü Avro Bölgesi geçen yılın son çeyreğinde ılımlı büyüdü 07 Mart 2025 14:34
Bakanlık haftaya iki ihale düzenleyecek Bakanlık haftaya iki ihale düzenleyecek 07 Mart 2025 12:37
Brent petrolde ABD etkisi yaşanıyor Brent petrolde ABD etkisi yaşanıyor 07 Mart 2025 09:43
ABD’nin Çin bağlantılı gemilerden harç alacağı öngörüldü ABD'nin Çin bağlantılı gemilerden harç alacağı öngörüldü 07 Mart 2025 08:47
ABD’nin kripto çarı kripto para birimi planlarını açıkladı ABD'nin kripto çarı kripto para birimi planlarını açıkladı 07 Mart 2025 08:43
ABD gümrük vergilerini 2 Nisan’a kadar durdurdu ABD gümrük vergilerini 2 Nisan'a kadar durdurdu 07 Mart 2025 08:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler