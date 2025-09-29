CANLI BORSA
OPEC+’tan petrol piyasasına yeni hamle: Üretim artışı yolda

OPEC+'ın günlük en az 137 bin varillik yeni bir üretim artışını onaylaması öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Eylül 2025 10:19

OPEC+'ın, artan petrol fiyatlarıyla sonraki pazar günü yapılacak toplantıda günlük minimum 137 bin varillik yeni bir üretim artışını onaylaması öngörülüyor.

OPEC+, Nisan'dan itibaren üretim kesintisi stratejisini tersine çevirdi ve pazar payını artırmak ile ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarını düşürme baskısını yanıtlamak için, şimdiden günlük 2,5 milyon varili aşkın üretim kotası artırımı gerçekleştirdi. Söz konusu rakam, dünya talebinin yüzde 2,4'üne denk geliyor.

Sekiz OPEC+ ülkesi, Kasım ayındaki petrol üretimiyle ilgili kararlarını belirlemek üzere 5 Ekim'de toplanacak.

Yıl başında varil fiyatı 80 doların üzerindeyken düşüşe geçen petrol, Nisan ayında OPEC'in üretim artırımlarına başlamasıyla birlikte genel olarak 60-70 dolar aralığında seyretmeye devam etti.

