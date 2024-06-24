Petrol düşüşünü sürdürüyor

Brent varil başına 85 dolara yaklaştı ve ABD ham petrolü 80 dolara düştü. Düşüş, iki geminin saldırıya uğramasına rağmen gerçekleşti. Husi militanlarının bölgedeki çatışmaları artırması üzerine yakın zamanda bir kömür gemisi battı.

ABD'DE BENZİN TALEBİNİN ARTTIĞINA DAİR İŞARETLER VAR

Daha geniş piyasalarda Asya hisse senetleri, faiz oranlarına ilişkin tartışmaları yönlendirmeye yardımcı olacak enflasyon ölçümlerini içeren verilerden dolayı bir hafta öncesinde düşüş yaşadı. Dolar Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine yakın seyrederek emtiaları daha pahalı hale getirdi.

Ham petrol hâlâ aylık kazanç yolunda ilerliyor ve ABD'de benzin talebinin arttığına ilişkin işaretler var ki bu da görünümü destekliyor. İran'da İbrahim Raisi'nin geçen ay helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Cuma günü erken seçim yapılacak.