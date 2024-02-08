Petrol fiyatları yukarı yönlü destekliyor

Dün 79,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,21 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 79,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,25 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesinin artması fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmeyerek Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde kentindeki Ras İsa bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Husiler, salı günü Kızıldeniz'de bir ABD ve bir İngiliz gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını ve hedefi tam isabet vurduklarını açıklamıştı.

Bu süreçte, Kızıldeniz'den geçen gemilerin hedef alınmasından dolayı birçok gemi rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Husilerin Kızıldeniz'den geçen İsrail ile ilişkili gemilere yönelik saldırıları sonrasında, Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'ndan geçen deniz ticaret yolundaki hareketlilik, bir ayda yüzde 67 arttı. Çatışmaların ticaret güzergahını sekteye uğratarak petrol sevkiyatlarını da olumsuz etkileyeceği endişesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de benzin stoklarının 3 milyonun üzerinde azaldığını açıkladı. Ancak benzin stoklarındaki azalış ülkedeki talep iştahının devam ettiğine işaret ederek fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, ABD'de petrol stoklarının beklentinin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler fiyatların yükselişini kısıtladı. EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artış kaydettiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 674 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 80,08 ile 80,66 dolar aralığının direnç, 78,64 ile 77,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.