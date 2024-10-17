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Pimco'dan Çin yuanı öngörüsü

Pimco, küresel ticaret savaşı riskleri ve Pekin'in teşviklerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisini etkilemesinin zaman alması nedeniyle Çin yuanının zayıflamasına yönelik bahislerine sadık kalacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2024 09:29

Pimco'nun portföy yöneticileri Reuters'e, bir ticaret savaşının özellikle Avrupa ekonomisine zarar verebileceğini söyledi. Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kazanması halinde ticaret konusunda Başkan Joe Biden'a benzer bir yol izleyeceği düşünülürken, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, ABD'nin yıllık bir trilyon Euro'dan fazla ticaret yaptığı Avrupa da dahil olmak üzere tüm ithalatta %10-20 oranında gümrük vergisi tehdidinde bulundu.

PIimco gelişmekte olan piyasalar portföy yöneticisi Michael Davidson, "Şu anda, örneğin Çin FX'inde düşük ağırlıkta olmak düşük fırsat maliyeti, çünkü Çin ekonomisinde olup biten her şeyle birlikte, politikayı çok fazla gevşetmek zorunda kalıyorlar. Çin'in para birimini çok fazla güçlendirmek isteyeceği çok fazla küresel senaryo olması pek olası değil" dedi.

Davidson, Çin'in son dönemdeki teşviklerinin büyüme endişelerini azaltmak için önemli olduğunu söyledi, ancak bu önlemlerin etkili olmasının zaman alacağını da vurguladı.

Yakın vadede, Pekin'in teşvik çabalarından ziyade ABD seçimlerinin hem Çin hem de gelişmekte olan piyasalar için itici güç olduğunu söyleyen Davidson, "Daha büyük tarifelerin geldiğini görürseniz size biraz asimetrik koruma sağlar" dedi.

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