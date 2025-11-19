Rus enerji şirketi küçülmeye gidiyor: Akaryakıt istasyonlarını kapatacak

Teboil'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin Finlandiya'daki faaliyetlerine yönelik alınan küçülme kararına ilişkin bilgilere yer verildi.

Şirkete ait akaryakıt istasyonlarının, akaryakıt stokunun bitmesiyle kademeli şekilde kapanacağına işaret edilen açıklamada, istasyonlarda yetkisiz şekilde bulunmanın da yasaklandığı kaydedildi.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini yapan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Şirket, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada söz konusu satış için Gunvor ile anlaşma sağlandığını bildirmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Gunvor'a bu satış için lisans vermeyeceğini açıklamış, Gunvor da söz konusu teklifi geri çektiğini bildirmişti.

Lukoil'den son olarak 14 Kasım'da yapılan açıklamada, şirketin uluslararası varlıklarının satışı için "bazı potansiyel alıcılarla" görüşmeler yürütüldüğü ve nihai anlaşmaların ardından detayların paylaşılacağı bildirilmişti.