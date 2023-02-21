İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Marten Schlegel, SNB'nin fiyat istikrarını sağlama görevi çerçevesinde döviz piyasalarında aktif olmaya "hala istekli" olduğunu söyledi.

Schlegel, "Eğer İsviçre frangı değer kaybeder ise, döviz satmaya hazırız. Eğer frank güçlü şekilde değerlenir ise döviz satın almaya istekli oluruz" ifadelerini kullandı.

SNB'nin enflasyon ile başa çıkmak için güçlü şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Schlegel, "Topluma yapabileceğimizi en önemli katkı istikrar odaklı politika izlemek ve fiyat istikrarını devam ettirmek" dedi.

Piyasalar, İsviçre MB'nin 23 Mart'ta yapacağı toplantıda faiz artırmasını bekliyorlar. Hali hazırda yüzde 1 olan faizin 50 baz puan artırılması olasılığını yüzde 85 olarak fiyatlanıyor.