Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanlı, kur korumalı TL mevduat için ilk ödemelerin yapıldığını duyurdu. KKM olarak da bilinen kur korumalı TL mevduat 2021 yılının aralık ayının sonunda devreye alınmıştı. 3 aylık vade hesap sahiplerine ilk ödemeler yapılmış oldu. Bilindiği üzere KKM'de hesap sahipleri 3, 6, 9 ve 12 aylık vadeler ile hesap açılışlarını gerçekleştirdi.

Hazine yaptığı açıklama ile şu detayları paylaştı:

"KKM'de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir.

Sisteme dâhil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.