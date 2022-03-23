SON DAKİKA! Kur korumalı TL mevduat için ilk ödemeler yapıldı | Video

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL mevduat (KKM) ürünü için ilk ödemelerin yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "KKM’de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL’si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır" denildi.