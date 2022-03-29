Son dakika haberleri...Rusya Ukrayna krizi tarafında müzakere mesajlarının güçlenmesi sonrası petrol fiyatları geriledi. Bununla beraber motorin ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisi oluştu. İşte akaryakıt fiyatları için beklenen indirim miktarı...

SON DAKİKA HABERİ | MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELİYOR Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin için 1.55 TL indirim bekleniyor. Aynı tarihde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülürken, petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel benzin tarafında da indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARI İSTANBUL HABERİ İLE GERİLEDİ Rusya Ukrayna krizi için müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapılacağı konusunda mutabık kalınması sonrası barış umutları yeşerdi. Bununla beraber geçtiğimiz hafta 123 dolara yükselen petrol fiyatları 110 doların altına sarktı.