Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hakkında görüştüğünü belirterek, "Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez" dedi.

Von der Leyen, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj hakkında görüştüğünü belirterek, "Şimdi araştırma yapmak, olaylar ve neden hakkında tam netlik elde etmek için çok önemli. Avrupa enerji altyapısının kasıtlı olarak kesintiye uğraması kabul edilemez ve mümkün olan en güçlü müdahaleye yol açacaktır" dedi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar hakkında Danimarka ve İsveç, tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını belirtmişti.

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream.



Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why.



Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.