Japonya fabrikalarında üretim, olumsuz küresel ekonomik görünüm ortamında makine ürünlerine yönelik zayıf talebin etkisiyle Kasım ayında üst üste üçüncü kez düşüş gösterdi.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı(METI) verilerine göre, mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 geriledi. Piyasa beklentisi düşüşün yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Bu düşüş Eylül ayındaki yüzde 1,7, Ekim ayındaki yüzde 3,2 daralmayı takip etti.

Yıllık bazda ise sanayi üretiminde yüzde 1,3 gerileme yaşandı.

Düşüşte genel makine üretimindeki yüzde 7,9, üretim makinesi üretimindeki yüzde 5,7 düşüş etkili oldu. Otomobil ürünleri üretimi ise yüzde 0,8 azaldı.

Söz konusu ayda üretimdeki düşüşe bağlı olarak nakliyeler aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 0,9 azaldı. Böylece stoklarda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 artış yaşandı.