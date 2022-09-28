34 yılın en yüksek artışı! Yüksek enflasyon İspanyolların yaşam kalitesini düşürüyor

Tüketiciler Örgütü, her bir İspanyol'un pazar çantasını doldurmak için son bir yıla oranla ortalama yüzde 15,2 daha fazla harcadığını ve bunun son 34 yılın en yüksek artışı olduğunu açıkladı.

Tarım, Gıda ve Balıkçılık Bakanlığı yayımladığı raporda, İspanyolların yıllık gıda alım gücünün ilk kez 600 litre/kilogramın altına düştüğünü duyurdu.

Bakanlık, Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde İspanyolların buzdolabı ve kiler doldurma maliyetinin yıllık ortalama 1698 avro olarak belirlendiğini açıkladı. Bu rakamın şimdiye kadar kayıtlara geçen en düşük alım gücünden yüzde 5,3 daha az olması dikkati çekti.

YILLIK ORTALAMA FİYAT ARTIŞI SON 34 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Benzer şekilde Tüketiciler Örgütü (OCU) de her bir İspanyol'un pazar çantasını doldurmak için son bir yıla oranla ortalama yüzde 15,2 daha fazla harcadığını ve bunun son 34 yılın (istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1988 yılından bu yana) en yüksek artışı olarak dikkati çektiğini bildirdi.

OCU, 2021-2022 mayıs ayları arasında 65 şehirde 1000'den fazla süpermarket, bakkal ve pazar yerini dolaşarak, gıda, temizlik ve sağlık ürünlerindeki alım gücünü kıyasladığı raporunda, en çok ihtiyaç duyulan 239 ürünün yüzde 95'inde fiyat artışı olduğunu vurguladı.

Verilen listeye göre, yıllık bazda en fazla fiyat artışı olan ürünler şu şekilde sıralandı:

Ayçiçek yağı (yüzde 118), margarin ve tereyağı (yüzde 75), muz (yüzde 64), makarna (yüzde 64), zeytinyağı (yüzde 53), un (yüzde 50), yumurta (yüzde 47).

İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos da hafta başında katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, "Hane başına alım gücündeki düşüş çok önemli boyutlarda." diyerek, ekonominin gelecekteki evriminin fiyat ve maliyet artışlarının sürmesi yönünde olduğu, bunun iş ve büyümede yeni kayıplar yaratacağı uyarısında bulundu.