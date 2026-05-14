CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi 50 bin işçi ikramiyeye zam için grev kararı almıştı! Teknoloji devinden müzakere çağrısı

50 bin işçi ikramiyeye zam için grev kararı almıştı! Teknoloji devinden müzakere çağrısı

Güney Kore'de 50 bin işçi ikramiyeye zam taleplerinin yerine gelmemesi üzerine greve gitme kararı almıştı. Teknoloji devi Samsung Electronics ile hükümet, işçi sendikalarının aldığı grev kararı sonrası taraflara yeniden müzakere çağrısı yaptı.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 15:23

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics ve hükümet, sendikaların işçilere ikramiye artışı talebiyle aldığı grev kararı için müzakere çağrısında bulundu.

GREVE GİDEN İŞÇİLERE MÜZAKERE ÇAĞRISI

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore hükümeti ve Samsung, çalışanların grev kararına karşı adım attı. Bu kapsamda Samsung, gelecek hafta başlaması beklenen grev öncesinde, iki büyük işçi sendikasına müzakere çağrısında bulundu. Öte yandan sendikalar, taleplerin karşılanmaması halinde diyaloğun sürdürülmesinden yana olmadıklarını belirtti.

Söz konusu gelişme, hükümet arabuluculuğunda 2 gün sürdürülen müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının ardından geldi.

18 GÜN BOYUNCA İŞİ BIRAKACAKLAR

Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.

40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceğinin yanı sıra yarı iletken tedarik zincirine ve genel olarak ekonomiye zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Japonya Merkez Bankası’nda faiz artışı sinyali güçleniyor: Erken sıkılaşma mesajı Japonya Merkez Bankası’nda faiz artışı sinyali güçleniyor: Erken sıkılaşma mesajı 14 Mayıs 2026 08:26
İngiltere Merkez Bankası stablecoin düzenlemelerini gevşetiyor İngiltere Merkez Bankası stablecoin düzenlemelerini gevşetiyor 14 Mayıs 2026 08:23
Boston Fed Başkanı Collins: Faizler bir süre daha sabit kalmalı Boston Fed Başkanı Collins: Faizler bir süre daha sabit kalmalı 14 Mayıs 2026 08:19
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 13 Mayıs 2026 16:54
AB’nin enerji faturası jeopolitik gerilimler nedeniyle 35 milyar avro yükseldi AB'nin enerji faturası jeopolitik gerilimler nedeniyle 35 milyar avro yükseldi 13 Mayıs 2026 16:08
İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Ekonomik gücümüzü ikiye katlayacak İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: “Ekonomik gücümüzü ikiye katlayacak” 13 Mayıs 2026 15:51
OPEC’in günlük ham petrol üretimi azaldı OPEC'in günlük ham petrol üretimi azaldı 13 Mayıs 2026 15:08
Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiası: 2 gözaltı kararı Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 2 gözaltı kararı 13 Mayıs 2026 14:50
Avrupa Merkez Bankası’ndan yapay zeka uyarısı: Siber saldırı riskine karşı bankaları uyardı Avrupa Merkez Bankası'ndan yapay zeka uyarısı: Siber saldırı riskine karşı bankaları uyardı 13 Mayıs 2026 14:37
ABD-Çin ticaret görüşmeleri Seul’de yeniden başladı: Trump’ın Çin ziyareti öncesi kritik temas! ABD-Çin ticaret görüşmeleri Seul’de yeniden başladı: Trump’ın Çin ziyareti öncesi kritik temas! 13 Mayıs 2026 14:30
IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi 13 Mayıs 2026 14:12
Morgan Stanley, S&P 500 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti Morgan Stanley, S&P 500 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti 13 Mayıs 2026 13:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.746,7300 Değişim 150,55 Son veri saati:
Düşük 14611,95 Yüksek 14762,5
Açılış
45,4399 Değişim 0,0441 Son veri saati:
Düşük 45,3949 Yüksek 45,439
Açılış
53,3169 Değişim 0,1546 Son veri saati:
Düşük 53,2348 Yüksek 53,3894
Açılış
6.864,3370 Değişim 73,508 Son veri saati:
Düşük 6819,722 Yüksek 6893,23
Açılış
126,9526 Değişim 3,1932 Son veri saati:
Düşük 126,0881 Yüksek 129,2813
Açılış
BİST En Aktif Hisseler