AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış" raporu yayımlandı.

Rapora göre, Almanya'da ekonomi bu yıl yüzde 0,2 büyüyecek. AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda, Alman ekonomisinin 2023'te yüzde 0,6 küçüleceği tahmin edilmişti. Böylece Alman ekonomisi, bu yılı resesyona girmeden atlatacak. AB Komisyonu, Almanya'nın enerji krizinin üstesinden gelmesini buna sebep olarak gösterdi.

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, 2023 yılına tahmin edilenden daha sağlam bir zeminde girildiğini belirterek, "Resesyonun ve gaz kıtlığının riskleri azaldı ve işsizlik rekor düşük seviyelerde kaldı." ifadesini kullandı.

Bu arada, AB Komisyonu, Almanya'ya ilişkin enflasyon beklentisini de 2023 için yüzde 7,5'ten yüzde 6,3'e düşürdü.