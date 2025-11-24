CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB Konseyi, 2026 yılı bütçesini resmen onayladı

AB Konseyi, 2026 yılı bütçesini resmen onayladı

Avrupa Birliği Konseyi, 2026 yılına ait yıllık bütçeyi resmen onayladı. 15 Kasım’da Avrupa Parlamentosu ile varılan anlaşmanın ardından şekillenen bütçe, toplam 192,8 milyar euro taahhüt ve 190,1 milyar euro ödeme içeriyor.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2025 15:51

Danimarka Maliye Bakanı ve 2026 AB bütçesi için Konsey'in baş müzakerecisi Nicolai Wammen, "Bugün güçlü ve dayanıklı bir AB bütçesini garanti altına almak için son adımı attık. Savunma, göç, rekabetçilik ve hazırlık gibi öncelikleri ele alarak Avrupa vatandaşlarının ihtiyaçlarına kararlı bir şekilde yanıt verebileceğiz. Aynı zamanda gelişen krizlere müdahale edebilmek için esneklik de sağladık" dedi.

Bu yıl, mevcut çok yıllı mali çerçevenin harcama tavanı altında 715,7 milyon euro'luk bir pay ayrıldı. Bu kaynak, öngörülemeyen durumlara karşı AB'nin hızlı tepki verebilmesine imkan tanıyacak.

Bütçenin nihai onayı, 26 Kasım'da Avrupa Parlamentosu tarafından yapılacak oylamanın ardından gerçekleşecek.

İlginizi Çekebilir
Küresel et fiyatları artıyor Küresel et fiyatları artıyor 23 Kasım 2025 11:37
Nvidia’dan ’yapay zeka balonu’ tartışmalarına yanıt Nvidia'dan 'yapay zeka balonu' tartışmalarına yanıt 23 Kasım 2025 11:06
Çin’den G20 ülkelerine çağrı: Serbest ticareti ve ekonomiyi koruyalım Çin'den G20 ülkelerine çağrı: Serbest ticareti ve ekonomiyi koruyalım 23 Kasım 2025 09:59
Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği Garanti BBVA’da Üst Düzey Görev Değişikliği 21 Kasım 2025 20:18
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 5 milyon 745 bin liraya geriledi 21 Kasım 2025 17:06
Çin’de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı Çin'de elektrik tüketimi ekimde yüzde 10,4 arttı 21 Kasım 2025 16:51
Japonya’dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi Japonya'dan enflasyona karşı 135 milyar dolarlık destek paketi 21 Kasım 2025 15:27
Avro Bölgesi’nde şirket faaliyetleri kasımda arttı Avro Bölgesi'nde şirket faaliyetleri kasımda arttı 21 Kasım 2025 14:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 21 Kasım 2025 13:56
Brent petrolün varili 62,12 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,12 dolardan işlem görüyor 21 Kasım 2025 10:48
Küresel piyasalarda Fed tedirginliği Küresel piyasalarda Fed tedirginliği 21 Kasım 2025 10:08
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 21 Kasım 2025 10:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler