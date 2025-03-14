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AB, Rus kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), yaklaşık 2 bin 400 Rus kişi ve kuruluşa uyguladığı yaptırımları 6 ay uzatma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2025 16:22

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2025 16:22

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus kişi ve kurumlara yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin uzatıldığını bildirdi.

AB'nin Rusya'ya baskıyı artırdığına işaret eden von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle yaklaşık 2 bin 400 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırımlarımızı uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu yaptırım listesindekilere seyahat yasağı getirildiğini, mal varlıklarının dondurulduğunu ve kaynak gönderiminin yasak kapsamına alındığını anımsattı.

AB ülkelerinin aldığı karar doğrultusunda, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit edenleri hedef alan bireysel kısıtlayıcı tedbirler 15 Eylül'e kadar uzatılmış oldu.

Bireysel yaptırımların her 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyor.

Mevcut bireysel yaptırımların süresi 15 Mart'ta sona erecekti. Listede yer alan bazı kişilerin çıkarılmasını talep eden Macaristan uzun süredir yaptırımların uzatılması kararını veto ediyordu.

Listedeki kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatması sonrasında yaptırım listesine alınmıştı.

AB, ayrıca savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.

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