Anasayfa Finans Ekonomi AB sınırda karbon vergisinin kapsamını genişletiyor

AB sınırda karbon vergisinin kapsamını genişletiyor

Avrupa Birliği (AB), yüksek emisyonlu ürünlerin ithalatında uygulanacak sınırda karbon vergisinin kapsamını otomobil parçaları ve çamaşır makinelerini de içerecek biçimde genişletecek.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 13:46

AB Komisyonu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (CBAM) etkinliğini artırmak ve kaçakçılığı önlemek üzere hazırladığı yeni tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Sınırda karbon mekanizmasındaki olası emisyon kaçağı veya kural ihlallerinin önleneceğine işaret edilen açıklamada, "1 Ocak 2026'dan itibaren CBAM'ın kapsamı belirli çelik ve alüminyum yoğun alt ürünleri de içerecek şekilde genişletilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB sınırda karbon mekanizmasının mevcut durumda alüminyum, çimento, elektrik ve çelik gibi temel malzemeleri hedef aldığı, 2026'dan itibaren ithalatçıların bu mallarla bağlantılı emisyonlar için karbon bedeli ödeyeceği anımsatıldı.

AB Komisyonunun, CBAM'ın kapsamını, makine ve ev aletleri gibi endüstriyel sürecin son aşamalarına yakın 180 çelik ve alüminyum yoğun ürünü içerecek şekilde genişletmeyi planladığı belirtilen açıklamada, makine, otomobil parçaları, ev aletleri ve inşaat ekipmanlarının da bu kapsama gireceği bildirildi.

Açıklamada, karbon vergisi kapsamına dahil edilecek alt ürünlerin büyük çoğunluğunun ağır makinelerde ve özel ekipmanlarda kullanılan yüksek çelik ve alüminyum içeriğine sahip olduğu ifade edildi.

CBAM kapsamındaki mallarının daha iyi izlenebilmesi için geliştirilmiş raporlama gereksinimleri de uygulanacağına işaret edilen açıklamada, emisyon yoğunluğu konusunda yanlış beyanlara yüksek seviyede karbon fiyatı uygulanacağı kaydedildi.

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatında uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

CBAM'de 1 Ocak 2026'dan itibaren nihai döneme girilmiş olacak ve ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası alması gerekecek.

