Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ukrayna için daha önce açıklanan 9 milyar avroluk paketten 2 milyar avronun bugün, kalanının da yıl sonu itibarıyla gönderileceğini bildirdi.

AB, Ukrayna'ya yardım amacıyla 9 milyar avroluk makro finansal yardım paketini 18 Mayıs'ta açıklamış, paket 23-24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde onaylanmıştı.

Dün de AB dışişleri bakanları, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerindeki 6'ncı askeri yardım paketi üzerinde anlaşmıştı. Böylece AB'nin Ukrayna'ya 28 Şubat'ta başlattığı askeri yardımların toplam miktarı 3 milyar avronun üstüne çıkmıştı.

Today we are disbursing €2 billion in macro-financial assistance to Ukraine.



More will follow by the end of the year.



We'll stand by ???? for as long as it takes.



We will discuss how to ensure continued support with global partners at the #RebuildUkraine conference.