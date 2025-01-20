AB ve Malezya müzakereleri yeniden başladı

Avrupa Birliği (AB) ve Malezya, 13 yıllık bir aranın ardından Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine yeniden başlama kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, "AB-Malezya serbest ticaret anlaşması müzakereleri yeniden başladı." paylaşımında bulundu.

Yeni ortaklıklar kurmayı ve fırsatlar sağlamayı hedeflediklerine işaret eden von der Leyen, müzakerelere başlama kararının açık, dayanıklı ve güvenli ticarete bağlılığı koyduğunu ifade etti.

Von der Leyen, serbest ve adil ticaretin riski azalttığını, tedarik zincirlerini çeşitlendirmenin de ekonomik güvenliği artırdığını belirtti.

AB ile Malezya arasında STA müzakereleri 2010 yılında başlatılmış, yedi tur görüşmelerden sonra 2012 yılında askıya alınmıştı.

AB ve Malezya arasında yıllık ticaret hacmi 45 milyar avro seviyesinde bulunuyor.