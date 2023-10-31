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ABD, 4 Afrika ülkesini gümrüksüz ticaret programından çıkarıyor

ABD, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Uganda, Gabon, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ni gümrüksüz ticaret programından çıkarma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 12:44

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 12:44

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Temsilciler Meclisine gönderdiği mektupta, 2024 başı itibarıyla 4 Afrika ülkesinin "Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'ndan (AGOA)" faydalanamayacağını belirtti.

Biden, kararın Uganda, Gabon, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ağır insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü, işçi hakları ve çoğulculuk gibi alanlarda ilerleme kaydedilmemesinden dolayı alındığını bildirdi.

Son dönemde Nijer ve Gabon'da askeri darbeler yaşanırken, Uganda ise eşcinsellere ve eşcinselliği teşvik edenlere karşı hapsi öngören yasayı çıkarmasıyla ABD'nin tepkisini çekmişti.

AGOA programı, çok sayıda Afrika ülkesinin ürettiği ürünleri gümrüksüz ABD'ye ulaştırmasına imkan tanıyor.

Burkina Faso, Mali ve Gine daha önce darbeler nedeniyle bu programdan çıkarılmıştı.

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