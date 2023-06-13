ABD Ticaret Bakanlığı, ihracatın kontrol altında tutulacağı şirketler listesine 31'i Çin'den olmak üzere 43 şirketi dahil etti.

İhracat kontrol listesine alınan şirketler arasında Çin'in askeri pilot eğitimine destek verdiği iddia edilen güvenlik ve havacılık şirketi Frontier Services Group da yer aldı.

Listeye eklenenler arasında, eski İngiliz pilotları Çinli pilotları eğitmeleri için istihdam ettiği öne sürülen Test Flying Academy of South Africa'da bulunuyor.

ABD'nin ihracat kontrol listesine giren şirketlerin bir kısmı Pakistan'ın balistik füze ve diğer askeri programlarına yardım etmekle suçlanıyorlar.