ABD Başkanı Biden "Enflasyonu Düşürme Yasası"nı imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongrenin onayını alan "Enflasyonu Düşürme Yasası"nı Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreni ile onayladı.

Törende yaptığı konuşmada Biden, yasanın ABD tarihinin en önemli yasalarından biri olduğunu söyleyerek "Bu yasa, iklim konusunda şimdiye kadar atılmış en büyük adım" değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için cesur ek adımlar atmasına izin vereceğini kaydeden Biden, sağlık hizmeti almak için mücadele eden Amerikalılara ise önemli faydalar sağlayacağını anlattı.