CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 17:09

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 17:09

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 5,2 arttı. Böylece ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 4,9 büyüdüğü yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdüğü kaydedilmişti.

Ülke ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ve ikinci çeyreğinde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel hükümet harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut sabit yatırımları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. İthalat da bu dönemde arttı.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda, konut dışı sabit yatırımlar ile eyalet ve yerel hükümet harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonun tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla dengelenmesi belirleyici oldu. Büyümeye negatif etki yapan ithalat da aşağı yönlü revize edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7'lik artış kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 29 Kasım 2023 13:29
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 29 Kasım 2023 09:32
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Kasım 2023 10:14
Goldman Sachs: Volatilitenin azalması hedge için fırsat Goldman Sachs: Volatilitenin azalması hedge için fırsat 28 Kasım 2023 17:13
AB’nin 584 milyar avroluk yatırıma ihtiyacı var AB'nin 584 milyar avroluk yatırıma ihtiyacı var 28 Kasım 2023 15:52
Almanya Başbakanı açıkladı! 2024 bütçesinde kemer sıkma kararları olacak Almanya Başbakanı açıkladı! 2024 bütçesinde kemer sıkma kararları olacak 28 Kasım 2023 15:46
OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya’nın ham petrol ihracatı arttı OPEC+ toplantısı öncesinde Rusya'nın ham petrol ihracatı arttı 28 Kasım 2023 14:33
SPK’den portföy yöneticisine bağlı yardımcıya Düzey 1 lisansı şartı SPK'den portföy yöneticisine bağlı yardımcıya "Düzey 1" lisansı şartı 28 Kasım 2023 12:49
Almanya’da tüketici güveni iyileşti Almanya'da tüketici güveni iyileşti 28 Kasım 2023 12:22
Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı Türkiye'nin petrol ithalatı eylülde arttı 28 Kasım 2023 11:08
Brent petrol tekrar eşiğin üstünde Brent petrol tekrar eşiğin üstünde 28 Kasım 2023 10:19
Japonya’da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi Japonya'da çekirdek enflasyon ölçümü geriledi 28 Kasım 2023 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
999,48
%-0,0518
DOLAR
999,37
%-0,0631
EURO
999,22
%-0,0779
ALTIN
992,88
%-0,712
BORSA
1.000,17
%0,0173
DOLAR
1.007,31
%0,7313
EURO
1.000,26
%0,0261
ALTIN
998,67
%-0,1331
BORSA
1.026,44
%2,6437
DOLAR
1.059,53
%5,9532
EURO
1.029,69
%2,9686
ALTIN
1.042,76
%4,2757
BORSA
1.548,61
%54,8613
DOLAR
1.643,15
%64,3154
EURO
1.795,81
%79,5811
ALTIN
1.632,24
%63,2243
BORSA
BİST En Aktif Hisseler