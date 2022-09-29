Milyarder yatırımcı Stanley Druckenmiller, CNBC tarafından New York'ta düzenlenen konferansta, Fed'in para politikasını sıkılaştırmasının ABD ekonomisini gelecek yıl beklenenden daha büyük bir resesyona sokabileceğini söyledi.

"RESESYON YAŞANMAZ İSE HAYRETLE KARŞILARIM"

Druckenmiller, "Eğer Fed'in para politikasını sıkılaştırmasının sonucu olarak 2023 yılında ABD'de bir resesyon yaşanmaz ise hayretle karşılarım. Bizim temel senaryomuz 2023 sonuna kadar sert iniş yaşanacağını öngörüyor. Eğer alışıla gelmişten, ortalama olarak tanımlanabilecekten daha büyük bir resesyon olur ise şaşırmam" diye konuştu.

Konuşmasında Fed'in para politikasını sıkılaştırmasının "gerçekten kötü" bir şeye yol açması olasılığını da dışlamadıklarını belirten Druckenmiller, ancak bunun temel senaryo olmadığını da vurguladı.