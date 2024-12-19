CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD ekonomisi yüzde 3,1 büyüdü

ABD ekonomisi yüzde 3,1 büyüdü

ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 19 Aralık 2024 17:01

Son Güncelleme Tarihi 19 Aralık 2024 17:02

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,1 büyüdü.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerle kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde, ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki artışlar etkili oldu.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH'de ihracat ve tüketici harcamaları yukarı yönlü, özel envanter yatırımları aşağı yönlü revize edildi. İthalat ise yukarı yönlü güncellendi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, tahminlere paralel olarak yüzde 1,5 oldu. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde geldi.

GSYH verisine dair ikinci tahminlerde, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 2,1 artacağı öngörülmüştü.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 artış kaydetmişti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 18 Aralık 2024 10:48
Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü 18 Aralık 2024 10:10
Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü 19 Aralık 2024 09:15
BofA’dan dikkat çeken ABD hisse senedi analizi BofA'dan dikkat çeken ABD hisse senedi analizi 18 Aralık 2024 09:29
BOJ’un faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü BOJ'un faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü 18 Aralık 2024 09:25
ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor 18 Aralık 2024 09:17
Japonya’nın ihracatı toparlanıyor Japonya'nın ihracatı toparlanıyor 18 Aralık 2024 09:12
Trump döneminde doların güçlenmesi bekleniyor Trump döneminde doların güçlenmesi bekleniyor 18 Aralık 2024 09:10
Bitcoin spot ETF’lerine net giriş devam ediyor Bitcoin spot ETF'lerine net giriş devam ediyor 18 Aralık 2024 09:07
Almanya’da yatırımcı güveni arttı Almanya'da yatırımcı güveni arttı 17 Aralık 2024 17:08
Hazine iki ihalede 18,6 milyar lira borçlanmaya gitti Hazine iki ihalede 18,6 milyar lira borçlanmaya gitti 17 Aralık 2024 16:01
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 19 Aralık 2024 10:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler