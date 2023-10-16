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ABD ekonomisinde resesyon beklentisi azaldı

Ekonomistler, ABD ekonomisi konusunda artık resesyonu atlatacağını belirtiyor. Ekonomistler, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi bıraktığını ve enflasyonun düşmeye devam edeceğini düşünüyorlar.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 09:08

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 09:08

The Wall Street Journal tarafından yapılan anket katılan iş dünyası temsilcileri ve ekonomistler, önümüzdeki bir yıl içinde resesyon olasılığının Temmuz ayında ortalama %54'ten yüzde %48'e gerilediğini ortaya koydular. Resesyon olasılığı geçen yıldan bu yana ilk kez %50'nin altına indi.

BMO ekonomistleri Doug Porter ve Scott Anderson, "ABD'de resesyon olasılığı bankacılık kargaşasının azalması ve güçlü işgücü piyasası nedeniyle azalmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaparken, piyasanın esnekliği ve artan reel gelirlerin tüketici talebini desteklediğini de belirttiler.

Ekonomistler ortalama olarak gayri safi yurtiçi hasılanın, enflasyondan arındırıldığında, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre %2,2 oranında artacağını öngördüler.

Ancak ekonomistler gelecek yıl için tahminlerini Temmuz anketindeki %1,3'ten %1'e düşürdüler.

Ekonomik büyümenin ve istihdam yaratmanın 2024'ün ilk yarısında zayıf olmasını bekleyen ekonomistler, GSYH'nın ilk çeyrekte yıllık %0,35 ve ikinci çeyrekte %0,6 gibi düşük bir oranda artacağını tahmin ettiler.

Ankete katılan ekonomistlerin yaklaşık %60'ı Fed'in mevcut faiz artırımı döngüsünde faiz artırımını tamamladığını söyledi. Ekonomistlerin yaklaşık yarısı Fed'in faiz indirimlerine gelecek yılın ikinci çeyreğinde başlamasını bekliyor.

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