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ABD federal bütçe açığı keskin arttı

ABD'de federal bütçe açığı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre keskin artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 09:49

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 09:51

2023 Mayıs ayında 240 milyar dolar olan ABD'nin federal bütçe açığı, yüksek faiz, savunma ve sosyal güvenlik harcamalarını etkisiyle Mayıs ayında 347 milyar dolara yükseldi.

FEDERAL YARDIM ÖDEMESİ ÖN PLANA ÇIKTI

ABD Hazine Bakanlığı, Mayıs ayı harcamalarının 671 milyar dolara yükselerek bugüne kadar bir Mayıs ayında görülen en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Harcamalar Mayıs 2023'e göre %22 artış gösterdiğini, ancak bunun kısmen 1 Haziran'ın Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle Mayıs ayında 93 milyar dolarlık Haziran ayı federal yardım ödemesinin yapılmasından kaynaklandığı da belirtildi.

Mayıs ayı bütçe gelirleri 324 milyar dolar ile Mayıs 2023'e göre %5 artış gösterdi. Bir ABD Hazine yetkilisi, bu toplamın daha önce 20,5 milyar dolarlık kurumlar vergisini Medicare vergisi olarak sınıflandıran Nisan ayındaki bir anomalinin düzeltilmesini de içerdiğini söyledi.

Hükümetin 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılının ilk sekiz ayındaki bütçe açığının, bir önceki yıl kaydedilen 1.165 trilyon dolara göre %3 artışla 1 trilyon 202 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Hazine, yılbaşından bugüne kadar elde edilen gelirlerin bir önceki yıla göre %10 artışla 3 trilyon 288 milyar dolar, harcamaların ise bir önceki yıla göre %8 artışla 4,49 trilyon dolar olduğunu söyledi.

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