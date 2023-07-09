ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 6 Temmuz'da başladığı Çin temaslarını dün tamamladı. Yellen, Çin Başbakanı Qiang Li, Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Maliye Bakanı Liu Kun, Çin Halk Bankası Başkanı Pan Gongşeng ve diğer üst düzey yöneticilerle bir araya geldi.

Bakan Yellen, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkelerimizin ilişkisi hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşmaya niyetliyim. Karşı karşıya olduğumuz zorlukları ve fırsatları aklı başında gerçeklere dayanarak ele almalıyız. ABD ve Çin arasında önemli anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların açık ve doğrudan bir şekilde dile getirilmesi gerekmektedir. Ancak Başkan Biden ve ben ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmüyoruz. Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz. Her iki ülkenin de bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğü vardır. Birlikte yaşamanın ve küresel refahı paylaşmanın bir yolunu bulmalıyız" diye konuştu.



"HİÇBİR ZORLUK BİR GECEDE ÇÖZÜLEMEZ"



Bakan Yellen, zorlukların bir gecede çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Hiçbir ziyaret zorluklarımızı bir gecede çözemez. Ancak bu ziyaretin Çin'in yeni ekonomi ekibiyle sağlam ve verimli bir iletişim kanalı kurulmasına yardımcı olacağını umuyorum. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, benim ve Bakan Blinken'in Çin'e yaptığı ziyaretler de dâhil olmak üzere, iki taraf arasında yapılan toplantılar kamuoyunda önemli yer tuttu. Umudum, ilişkilerimizde üst düzey diplomasinin dünyanın en önemli ikili ilişkilerinden birini yönetmenin doğal bir unsuru olarak kabul edildiği bir aşamaya geçebilmemizdir" dedi.