ABD ile Anthropic Arasında "Kara Liste" Krizi

Yapay zekâ şirketi Anthropic, ABD hükümetinin kendisini “tedarik zinciri riski” olarak tanımlayıp kara listeye almasına karşı yargı yoluna gitmeye hazırlanıyor. Şirketin CEO’su Dario Amodei, karara mahkemede itiraz etmekten başka seçenekleri olmadığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2026 09:04

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2026 09:06

Anthropic CEO'su Dario Amodei, ABD hükümetinin Perşembe günü şirketi tedarik zinciri riski olarak ilan ettiğini doğruladı. Amodei, bu kararın ardından şirketin hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI İLE YAPAY ZEKA ANLAŞMAZLIĞI

Şirket ile ABD Savunma Bakanlığı arasında, Claude adlı yapay zekâ modellerinin kullanım alanları konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi. Anthropic, hükümet sözleşmelerinden kara listeye alındığını ise geçen hafta sonuna doğru sosyal medya paylaşımlarından öğrendi.

"OTONOM SİLAH VE GÖZETİM İÇİN KULLANILMASIN"

Anthropic, geliştirdiği teknolojinin tamamen otonom silah sistemlerinde ya da ülke içinde kitlesel gözetim faaliyetlerinde kullanılmayacağına dair güvence talep etti. Ancak Savunma Bakanlığı'nın, Claude'a tüm yasal amaçlar için sınırsız erişim istediği ifade edildi.

CEO Amodei, şirketin askeri operasyonların karar süreçlerinde yer almasının doğru olmadığını düşündüklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anthropic'in ya da herhangi bir özel şirketin operasyonel karar alma süreçlerinde yer almasının doğru olduğuna inanmıyoruz. Bu, ordunun görevidir. Bizim tek endişemiz tamamen otonom silahlar ve ülke içinde kitlesel gözetim konusundaki istisnalarımızdır."

ABD'DE BİR İLK

Anthropic, ABD'de kamuoyu önünde "tedarik zinciri riski" olarak tanımlanan ilk Amerikan şirketi oldu. Bu tanımlama daha önce genellikle Çinli teknoloji şirketleri için kullanılıyordu.

