ABD imalat PMI 2025’i en düşük seviyede kapattı

ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayında 47,9’a gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Aralık ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat PMI, Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 47,9 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri endeksin 48'e düşmesi yönündeydi. Bu sonuçla, endeks Ekim 2024'ten beri en düşük seviyeye ulaştı.

Endeksin 50'nin altında kalması, imalat sektöründe daralma yaşandığını gösteriyor. Veriler, imalat faaliyetlerinin Mart ayından beri daralma trendinde olduğunu ortaya koyuyor.

Daralmanın temel nedeni ise üretim ve stoklardaki azalma olarak belirtildi.

İmalat PMI'nın alt kalemlerinden istihdam endeksi Kasım'a kıyasla 0,9 puan artarak 44,9 oldu. Yeni siparişler endeksi ise 47,4'ten 47,7'ye yükseldi. İmalat fiyat endeksi Aralık ayında 58,5 seviyesinde sabit kaldı.

