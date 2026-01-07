CANLI BORSA
Almanya'da perakende satışlar arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) tahminlerine göre ülkede perakende satışlar 2025 yılında 2024’e kıyasla reel olarak yüzde 2,4, nominal olarak yüzde 3,6 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 10:46

Yılın ilk yarısında reel satışlar yüzde 3,8 artarken, ikinci yarıda büyüme yüzde 1,1'e yavaşladı. İlk yarıdaki güçlü artışta, Ağustos 2024'te büyük bir online ve posta siparişi şirketinde yapılan yeniden yapılandırma sonrası daha önce kayda girmeyen satışların istatistiklere eklenmesi etkili oldu.

Kasım 2025'te perakende satışlar, takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla reel olarak yüzde 0,6, nominal olarak yüzde 1,1 geriledi. Yıllık bazda ise Kasım 2024'e göre reel artış yüzde 1,1, nominal artış yüzde 1,9 oldu.

Ekim 2025 verileri revize edildi. Buna göre perakende satışlar bir önceki aya göre reel yüzde 0,3, nominal yüzde 0,6 arttı. Yıllık bazda reel artış yüzde 1,6, nominal artış yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

Kasım 2025'te gıda perakende satışları aylık bazda reel yüzde 1,9, nominal yüzde 2,1 düşerken, yıllık bazda reel yüzde 0,1 azaldı, nominal yüzde 1,5 arttı. Gıda dışı perakende satışlar ise aylık bazda reel yüzde 0,3 artarken nominal yüzde 0,1 geriledi; yıllık bazda reel yüzde 2,3, nominal yüzde 2,8 yükseldi.

Online ve posta siparişi satışları Kasım 2025'te aylık bazda reel yüzde 0,9, nominal yüzde 0,3 arttı. Yıllık artış reel yüzde 5,9, nominal yüzde 5,7 oldu.

Takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmamış verilerle Almanya'da motorlu taşıtlar hariç perakende ticaret satışları, 2025 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 1,8, nominal olarak yüzde 1,0 azaldı. Geçici ve orijinal verilere göre hesaplanan sonuçlar, takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmamış durumda.

Gıda, içecek ve tütün ürünleri satışları yıllık bazda reel yüzde 3,9, nominal yüzde 2,4 düşüş kaydetti. Bu grupta süpermarketler ve self-servis mağazaları gibi çeşitli ürün satan perakendecilerde reel gerileme yüzde 4,0, nominal düşüş yüzde 2,5 oldu. Uzmanlaşmış gıda perakendecilerinde ise reel satışlar yüzde 3,1, nominal satışlar yüzde 1,0 azaldı.

Gıda dışı perakende satışlar yıllık bazda reel yüzde 0,7, nominal yüzde 0,2 geriledi. Tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünlerinde reel düşüş yüzde 4,5, nominal düşüş yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Eczaneler ile kozmetik, ilaç ve medikal ürünler grubunda ise reel satışlar yüzde 0,3, nominal satışlar yüzde 1,6 arttı. Büyük mağazalar gibi çeşitli ürün satan diğer perakendecilerde reel satışlar yüzde 6,9, nominal satışlar yüzde 5,2 geriledi.

İnternet ve posta siparişi yoluyla yapılan satışlar Kasım 2025'te yıllık bazda reel yüzde 2,9, nominal yüzde 2,8 artış gösterdi. Fiziki satış noktalarındaki perakende satışlar reel yüzde 2,9, nominal yüzde 1,8 azalırken, akaryakıt istasyonlarında reel satışlar yüzde 0,1 geriledi, nominal satışlar yüzde 2,1 arttı.

