Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini

Morgan Stanley, düşen faiz oranları, ABD Merkez Bankası'nda olası liderlik değişimi ve merkez bankaları ile fonların alımlarının altını destekleyeceğini öngörerek 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons altının 4.800 dolara ulaşacağını öngördü.

Banka notunda, hafta sonu Venezuela'daki gelişmelerin güvenli liman talebini artırabileceği belirtilse de bu unsur hesaplamasında doğrudan yer almadı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE OLACAK?

Gümüş açısından Morgan Stanley, 2025'in arz açığının zirve yaptığı yıl olduğunu, Çin'in ihracat lisansı uygulamasının gümüşte yukarı yönlü riskleri güçlendirdiğini belirtti. 2025'te gümüş, yıllık bazda yüzde 147 artışla güçlü bir performans sergiledi.

Ayrıca baz metallerde arz kısıtları ve artan talep nedeniyle alüminyum ve bakırın öne çıktığına işaret edildi.