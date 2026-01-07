CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini

Morgan Stanley'den altın için 'zirve' tahmini

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Morgan Stanley, ons altının 2026 yılının son çeyreğinde yeni bir zirve seviyeye ulaşmasını öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Ocak 2026 10:07

Morgan Stanley, düşen faiz oranları, ABD Merkez Bankası'nda olası liderlik değişimi ve merkez bankaları ile fonların alımlarının altını destekleyeceğini öngörerek 2026'nın dördüncü çeyreğinde ons altının 4.800 dolara ulaşacağını öngördü.

Banka notunda, hafta sonu Venezuela'daki gelişmelerin güvenli liman talebini artırabileceği belirtilse de bu unsur hesaplamasında doğrudan yer almadı.

GÜMÜŞ FİYATLARI NE OLACAK?

Gümüş açısından Morgan Stanley, 2025'in arz açığının zirve yaptığı yıl olduğunu, Çin'in ihracat lisansı uygulamasının gümüşte yukarı yönlü riskleri güçlendirdiğini belirtti. 2025'te gümüş, yıllık bazda yüzde 147 artışla güçlü bir performans sergiledi.

Ayrıca baz metallerde arz kısıtları ve artan talep nedeniyle alüminyum ve bakırın öne çıktığına işaret edildi.

