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ABD tahvil piyasasında korkulan olmadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesinin ardından tahvil getirileri düşmeye başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2025 09:13

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2025 09:16

Trump'ın Beyaz Saray'a geri döndüğü ilk tam işlem gününde ABD devlet tahvilleri ralli yaparak, tahvil getirileri yılın en düşük seviyelerine indi.

Trump'ın "Amerika'yı önceleyen" politikaları hayata geçirmek için bir dizi kararname imzalaması iş dünyasını sevindirirken tarife açıklamaları tahvil piyasalarını ilk etapta olumsuz etkilemedi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün de enflasyon endişelerini azaltmasıyla getiriler birçok vadelerde düştü. Trump'ın bütçe açığı yaratacağı endişesiyle başkanlık yemin töreni öncesi yüzde 5'e kadar yükselen 30 yıllık tahvil getirisi Salı günü altı baz puanlık gerilemeyle yüzde 4,80'e indi.

Mischler Financial Group Genel Müdürü Glen Capelo, "Trump, Trump olacak ve piyasaları kızdıran açıklamalar yapacak. Ancak günün sonunda Trump bir iş adamı ve düşük faizleri anlıyor. Bu yüzden faizlerin daha yüksek değil daha düşük olacağından eminim" yorumunu yaparak Trump'ın tahvil piyasaları için olumlu olabileceğine işaret etti.

Capelo Hazine Bakanı için Scott Bessent'ın seçilmesi ve tarifelerin kademeli başlamasının getirileri desteklemeyi sürdüreceğini düşünüyor.

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