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ABD'de araç satışlarındaki artış yavaşladı

ABD'de araç satışları ikinci çeyrekte geçen yıla göre ciddi bir değişim göstermedi.

Oluşturma Tarihi 04 Temmuz 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 04 Temmuz 2024 09:11

ABD'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir değişim göstermedi. Nisan-Haziran döneminde araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,2 artarak 3.748.507 oldu.

YILIN İLK 6 AYINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

General Motors, ikinci çeyrekte de pazar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 696 bin 86 araç sattı. İkinci sırada yer alan Toyota yüzde 9,2 artışla 621 bin 549 araç satarken, Ford Motor da satışlarını yüzde 0,8 artırarak 536 bin 50'ye çıkardı.

Yılın ilk 6 ayına bakıldığında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 7.191.749 adede ulaştı.

GM yüzde 0,4 düşüşle 1.290./319 araç satarken, Toyota yüzde 14,3 artışla 1.186.647 araç ve Ford Motor yüzde 3,6 artıyma 1.044.133 araç sattı.

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